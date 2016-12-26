Судно с футбольной командой в Уганде потерпело крушение из-за перегруза
На озере Альберт в Уганде потерпело крушение судно с
футбольной командой и болельщиками. В результате девять человек погибли,
31 считается без вести пропавшим.
Как сообщает Lenta.ru, игроки и болельщики из деревни в округе Булиза
направлялись на товарищеский матч в честь Рождества. Судно отошло на 100 метров
от берега, после чего затонуло. На судне находились 45 человек, 15 из
которых выжили.
Также
в полиции сообщили, что рулевой судна и большая часть пассажиров находились в
состоянии алкогольного опьянения перед отплытием.
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