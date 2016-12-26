Судно с футбольной командой в Уганде потерпело крушение из-за перегруза

На озере Альберт в Уганде потерпело крушение судно с футбольной командой и болельщиками. В результате девять человек погибли, 31 считается без вести пропавшим.

Как сообщает Lenta.ru, игроки и болельщики из деревни в округе Булиза направлялись на товарищеский матч в честь Рождества. Судно отошло на 100 метров от берега, после чего затонуло. На судне находились 45 человек, 15 из которых выжили.

Также в полиции сообщили, что рулевой судна и большая часть пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения перед отплытием.