Будковский может перейти из «Анжи» в «Уфу»

Форвард «Анжи» Филипп Будковский может сменить клуб. Интерес к нему проявляет «Уфа».

Как сообщает «Динамомания», форвард, арендованный у донецкого «Шахтера», в январе может стать игроком «Уфы». В этом сезоне 24-летний форвард провел за «Анжи» девятнадцать матчей во всех турнирах, отличившись в них пятью забитыми мячами.

Отметим, что «Уфа» опережает «Анжи» в турнирной таблице на пять очков и занимает восьмую позицию.