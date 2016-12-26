Будковский может перейти из «Анжи» в «Уфу»
Форвард «Анжи» Филипп
Будковский может сменить клуб. Интерес к нему проявляет «Уфа».
Как сообщает «Динамомания»,
форвард, арендованный у донецкого «Шахтера», в январе может стать игроком «Уфы».
В этом сезоне 24-летний форвард провел за «Анжи» девятнадцать матчей во всех турнирах, отличившись в них
пятью забитыми мячами.
Отметим, что «Уфа» опережает «Анжи» в турнирной таблице на пять очков и
занимает восьмую позицию.
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