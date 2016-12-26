Арсен Венгер: В концовке матча нам необходимо было что-то особенное

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после матча против «Вест Бромвича» в 18-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Против Вест Брома» мы должны были быть терпеливыми и хорошо организованными. Соперник играл упорно, с хорошей организацией, а нам нужно было сохранять терпение и не допустить ошибку в обороне. Когда ты не забиваешь в дебюте, ты не можешь спешить.

У нас был высокий процент владения мячом, много ударов в створ ворот, но в концовке нам было нужно что-то особенное. Это был особенный навес и особенный удар головой. Мы знали, что после двух обидных поражений должны были побежать сегодня», - цитирует Венгера ВВС.

Единственный мяч в активе Оливье Жиру. После навеса от Месута Озила французский форвард выиграл воздушную дуэль и отправил мяч в ворота.

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает третье место. У «Вест Брома» 23 очка и девятое место.

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18-й тур