Сдачу работ на стадионе в Петербурге продлили до марта
По словам пресс-секретаря «Метростроя»,
сдачу работ на новом петербургском стадионе продлили до 31 марта.
- Не строительство. Сдачу
работ. И плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в
связи с новыми требованиями безопасности, - передает слова пресс-секретаря «Метростроя»
Екатерины Гигиняк «Р-Спорт».
Напомним, ранее Гигиняк написала
в твиттере, что 26 декабря будут подписаны документы о сдаче стадиона на Крестовском
острове в Петербурге.
В конце декабря стало известно,
что «Зенит» проведет первый матч на новой арене 23 апреля 2017 года в чемпионате
России против «Урала».
Строительные
работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. В конце декабря
стадион планируется ввести в эксплуатацию. Стадион на Крестовском примет матчи
Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная
на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.