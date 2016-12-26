Сдачу работ на стадионе в Петербурге продлили до марта

По словам пресс-секретаря «Метростроя», сдачу работ на новом петербургском стадионе продлили до 31 марта.

- Не строительство. Сдачу работ. И плюс еще добавились дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности, - передает слова пресс-секретаря «Метростроя» Екатерины Гигиняк «Р-Спорт».

Напомним, ранее Гигиняк написала в твиттере, что 26 декабря будут подписаны документы о сдаче стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

В конце декабря стало известно, что «Зенит» проведет первый матч на новой арене 23 апреля 2017 года в чемпионате России против «Урала».

Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.