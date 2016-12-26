«Халл Сити» - «Манчестер Сити». Стоунз получил травму и был заменен
Защитник «Манчестер Сити»
Джон Стоунз получил травму и покинул поле в матче 18-го тура чемпионата Англии
против «Халл Сити».
На 18-й минуте Стоунза
заменил Александар Коларов. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.
В текущем сезоне 22-летний Джон Стоунз провел 22 матча за «Ман Сити» во всех турнирах.
Матч
Халл Сити - Манчестер Сити - 0:1 (0:0)2-й тайм
Голы
Туре 72 (0:1).
Состав
Халл Сити: Маршалл, Доусон, Магуайр, Робертсон, Дэвис, Аль-Мухаммади, Снодграсс, Хаддлстоун (Мэйсон, 63), Клукас, Ливермор (Хенриксен, 74), Мбокани
Манчестер Сити: Браво, Стоунз (Коларов, 18), Отаменди, Санья, Клиши, Фернандиньо, Стерлинг, Нолито (Ихеаначо, 57), де Брюйне, Силва, Туре
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
26 декабря 20:15, Кингстон Коммуникейшн, Онлайн-трансляция
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