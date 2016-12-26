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«Спартак» по буллитам проиграл «Словану»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Слован» дома обыграл «Спартак» (5:4 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились вничью - 4:4. 

У хозяев льда отличились Томаш Суровы (дважды), Джефф Таффе и Томаш Кундратек, у гостей - Александр Васильев, Ярослав Дыбленко и Райан Стоа и Артем Воронин.

Отметим, что красно-белые в середине второго периода уступали по счетом 0:4. 

Победу «Словану» принесли точные броски Жиги Еглича и Суровы.

Команда из Братиславы занимает 11-е место в Западной конференции, московский клуб идет в ней десятым.

3 января «Слован» примет «Амур», а «Спартак» 28 декабря сыграет на выезде с ХК «Сочи». 

Матч

Слован - Спартак - 5:4 Б. (0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:0)

Голы:

Суровы 21:58 (1:0). Таффе (Чичу), 27:27 (2:0). Кундратек (Чичу, Таффе), 29:15 (3:0). Суровы (Мусатов, Штястны), 30:05 (4:0). Васильев (Мирнов), 41:19 (4:1). Дыбленко (Стэплтон, Радил), 46:07 (4:2). Стоа (Радил), 49:04 (4:3). Воронин (Шмелёв, Лещенко), 56:14 (4:4).

Победный буллит:

Суровы - 5:4.

Место и дата

26 декабря 19:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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