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Санкт-Петербург заключил контракт с «Метростроем» на 952 миллиона рублей по дополнительным работам на новом стадионе

Источник:  Р-СпортКомментарии
Комитет строительства Санкт-Петербурга и компания «Метрострой» заключили контракт. Он предусматривает дополнительные работы на стадионе на Крестовском острове.

«Цена контракта — 952,086 миллиона рублей. Дата начала исполнения контракта — 20.12.2016. Дата окончания исполнения контракта — 31.03.2017», - приводит «Р-Спорт» данные на сайте госзакупок по этому контракту.

Ранее стало известно, что сдачу работ на новом петербургском стадионе продлили до 31 марта. Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.  


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