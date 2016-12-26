Санкт-Петербург заключил контракт с «Метростроем» на 952 миллиона рублей по дополнительным работам на новом стадионе
Комитет строительства Санкт-Петербурга и компания «Метрострой» заключили контракт. Он предусматривает дополнительные работы на стадионе на Крестовском острове.
«Цена контракта — 952,086
миллиона рублей. Дата начала исполнения контракта — 20.12.2016. Дата окончания
исполнения контракта — 31.03.2017», - приводит «Р-Спорт» данные на сайте
госзакупок по этому контракту.
Ранее стало известно, что сдачу работ на новом петербургском стадионе продлили до 31
марта. Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались
в 2007 году. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017,
чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены,
составляет 42 миллиарда рублей.
«Цена контракта — 952,086
миллиона рублей. Дата начала исполнения контракта — 20.12.2016. Дата окончания
исполнения контракта — 31.03.2017», - приводит «Р-Спорт» данные на сайте
госзакупок по этому контракту.
Ранее стало известно, что сдачу работ на новом петербургском стадионе продлили до 31
марта. Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались
в 2007 году. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017,
чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены,
составляет 42 миллиарда рублей.
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