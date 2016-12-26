ЦСКА по буллитам проиграл «Локомотиву»

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличился Андрей Ермаков и Максим Мамин, у гостей - Артем Ильенко и Брэндон Козун.

В серии буллитов победу «Локомотиву» принес точный бросок Андрея Локтионова.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Армейцы по-прежнему занимают второе место в Западной конференции, ярославцы идут в ней четвертыми.

28 декабря ЦСКА примет московское «Динамо», а «Локомотив» днем позже сыграет на выезде со СКА.