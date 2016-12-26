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ЦСКА по буллитам проиграл «Локомотиву»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА проиграл «Локомотиву» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличился Андрей Ермаков и Максим Мамин, у гостей - Артем Ильенко и Брэндон Козун.

В серии буллитов победу «Локомотиву» принес точный бросок Андрея Локтионова. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи. 

Армейцы по-прежнему занимают второе место в Западной конференции, ярославцы идут в ней четвертыми.

28 декабря ЦСКА примет московское «Динамо», а «Локомотив» днем позже сыграет на выезде со СКА. 

Матч

ЦСКА - Локомотив - 2:3 Б. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Ильенко (Кадейкин, Локтионов), 33:37 (0:1). Ермаков (Киселевич, Петров), 36:24 (1:1). Козун (Контиола), 37:44 (1:2). Мамин (Основин, Науменков), 56:38 (2:2).

Победный буллит:

Локтионов - 2:3.

Место и дата

26 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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