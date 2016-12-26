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Оливье Жиру: Озил отдал мне очень хороший пас

Источник:  BBCКомментарии

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями после матча против «Вест Бромвича» в 18-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Это был очень хороший пас от Месута Озила. Я просто пытался завершить его усилия. Сегодня мы показали себя сплоченной командой, сильной психологически. Нам было важно победить сегодня, и мы показали, что очень сильны

Дома нужно побеждать, особенно после двух обидных поражений. Нам нужны были три очка, и мы чувствуем большое облегчение», - цитирует Жиру ВВС.

Единственный мяч в активе Оливье Жиру. После навеса от Месута Озила французский форвард выиграл воздушную дуэль и отправил мяч в ворота.

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает третье место. У «Вест Брома» 23 очка и девятое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

18-й тур

Матч

Арсенал - Вест Бромвич - 1:0 (0:0)

Голы

Жиру 87 (1:0).

Состав

Арсенал: Чех, Бельерин, Гиббс (Монреаль, 71), Паулиста, Косьельни, Коклен (Рэмзи, 74), Джака, Озил, Санчес, Айвоби (Перес, 71), Жиру

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, МакАули Г., Ньом, Эванс, Филлипс, Брант, Флетчер, Шадли (Маклин, 62), Якоб, Рондон (Робсон-Кану, 80)

Предупреждения:

Жиру, 43; Гиббс, 65; Рэмзи, 88 - Фостер, 83

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

26 декабря 18:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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