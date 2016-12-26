Оливье Жиру: Озил отдал мне очень хороший пас

Форвард «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями после матча против «Вест Бромвича» в 18-м туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Это был очень хороший пас от Месута Озила. Я просто пытался завершить его усилия. Сегодня мы показали себя сплоченной командой, сильной психологически. Нам было важно победить сегодня, и мы показали, что очень сильны

Дома нужно побеждать, особенно после двух обидных поражений. Нам нужны были три очка, и мы чувствуем большое облегчение», - цитирует Жиру ВВС.

Единственный мяч в активе Оливье Жиру. После навеса от Месута Озила французский форвард выиграл воздушную дуэль и отправил мяч в ворота.

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает третье место. У «Вест Брома» 23 очка и девятое место.

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18-й тур