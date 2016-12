Сюй «Fy» Линьсэнь и Лу «Freeze» Чан присоединились к команде Vici Gaming J по Dota 2. Об этом сообщил твиттер организации.

FY (Former VICI Gaming) and Freeze (Former EHOME.L) are joining Team VGJ pic.twitter.com/kq6R8pjYKQ