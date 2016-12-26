Алексей Кудашов: У нас овертаймы «три на три» проходят скучнее, чем за океаном
После победы над ЦСКА (3:2 Б.) в матче регулярного чемпионата КХЛ главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов оценил игру как равную и поделился впечатлениями о новом формате овертаймов.
- Игра была равная, поэтому и сыграли вничью.
- Как оцениваете новый формат овертайма - «три на три».
- Думаю, у нас он проходит скучнее, чем за океаном. Команды осторожничают, стараясь не допустить ошибку. Мы же ее сделали, и соперник вышел «два в один».
- Два последних матча в воротах «Локомотива» играет Судницин…
- Он хорошо сыграл в Нижнем Новгороде, поэтому мы дали ему еще один шанс. В следующем матче выйдет Мурыгин.
Матч
ЦСКА - Локомотив - 2:3 Б. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Ильенко (Кадейкин, Локтионов), 33:37 (0:1). Ермаков (Киселевич, Петров), 36:24 (1:1). Козун (Контиола), 37:44 (1:2). Мамин (Основин, Науменков), 56:38 (2:2).
Победный буллит:
Локтионов - 2:3.
Место и дата
26 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция