Алексей Кудашов: У нас овертаймы «три на три» проходят скучнее, чем за океаном

После победы над ЦСКА (3:2 Б.) в матче регулярного чемпионата КХЛ главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов оценил игру как равную и поделился впечатлениями о новом формате овертаймов.

- Игра была равная, поэтому и сыграли вничью.

- Как оцениваете новый формат овертайма - «три на три».

- Думаю, у нас он проходит скучнее, чем за океаном. Команды осторожничают, стараясь не допустить ошибку. Мы же ее сделали, и соперник вышел «два в один».

- Два последних матча в воротах «Локомотива» играет Судницин…

- Он хорошо сыграл в Нижнем Новгороде, поэтому мы дали ему еще один шанс. В следующем матче выйдет Мурыгин.