Вадим Тюльпанов: Не можем исключать, что итоговая стоимость стадиона в Петербурге поменяется

Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал о возможных изменениях суммы дополнительного контракта, которая составляет 952 миллиона рублей, на обслуживание петербургского стадиона.

- Этой суммы должно хватить. Мы ведь не можем исключать, что сроки сдачи и итоговая сумма еще поменяются? Да, не можем исключать, все может быть, - цитирует Тюльпанова «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что сдачу работ на новом стадионе продлили до 31 марта. Кроме того, власти Петербурга заключили дополнительный контракт с генподрядчиком стадиона на Крестовском острове суммой в 952 миллиона 86 тысяч рублей.

Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.