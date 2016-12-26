Вадим Тюльпанов: Не можем исключать, что итоговая стоимость стадиона в Петербурге поменяется
Председатель комиссии
Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов рассказал о возможных
изменениях суммы дополнительного контракта, которая составляет 952 миллиона
рублей, на обслуживание петербургского стадиона.
- Этой суммы должно
хватить. Мы ведь не можем исключать, что сроки сдачи и итоговая сумма еще
поменяются? Да, не можем исключать, все может быть, - цитирует Тюльпанова «Р-Спорт».
Напомним, ранее стало
известно, что сдачу работ на новом стадионе продлили до 31 марта. Кроме того, власти Петербурга заключили
дополнительный контракт с генподрядчиком стадиона на Крестовском острове суммой
в 952 миллиона 86 тысяч рублей.
Строительные работы на
стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. Стадион на Крестовском
примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма,
потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.