Дмитрий Квартальнов: У нас не нашлось игрока, способного переломить плохой матч
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от «Локомотива» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ сравнил этот матч с ярославским и рассказал, когда ждет возвращения травмированных.
- Соперник победил заслуженно. Случилось то же самое, что и в ярославском матче, проигранном 1:3. В стыках, других мелких, на первый взгляд, моментах мы сопернику уступали. К сожалению, у нас не нашлось игроков, способных переломить этот плохой матч. Хотя они в команде есть.
- Почему не играл вратарь Сорокин?
- Он болеет.
- Когда ждать возвращения травмированного Яна Муршака?
- В принципе можно было его выпустить уже сейчас. Но мы это сделаем после Нового года.
- А Стефана Да Косты?
- Он уже тренируется. Но пока играть ему рано. В следующем году точно сыграет.
Матч
ЦСКА - Локомотив - 2:3 Б. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Ильенко (Кадейкин, Локтионов), 33:37 (0:1). Ермаков (Киселевич, Петров), 36:24 (1:1). Козун (Контиола), 37:44 (1:2). Мамин (Основин, Науменков), 56:38 (2:2).
Победный буллит:
Локтионов - 2:3.
Место и дата
26 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция