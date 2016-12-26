Дмитрий Квартальнов: У нас не нашлось игрока, способного переломить плохой матч

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от «Локомотива» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ сравнил этот матч с ярославским и рассказал, когда ждет возвращения травмированных.

- Соперник победил заслуженно. Случилось то же самое, что и в ярославском матче, проигранном 1:3. В стыках, других мелких, на первый взгляд, моментах мы сопернику уступали. К сожалению, у нас не нашлось игроков, способных переломить этот плохой матч. Хотя они в команде есть.

- Почему не играл вратарь Сорокин?

- Он болеет.

- Когда ждать возвращения травмированного Яна Муршака?

- В принципе можно было его выпустить уже сейчас. Но мы это сделаем после Нового года.

- А Стефана Да Косты?

- Он уже тренируется. Но пока играть ему рано. В следующем году точно сыграет.