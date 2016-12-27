Сергей Зборовский: С канадцами нужно играть жестко, но не терять голову

Защитник молодежной сборной России Сергей Зборовский перед стартовым матчем чемпионата мира против сверстников из Канады отметил решительных настрой в стане своей дружины.

«Команда в отличном настроении, боевом. У нас была хорошая подготовка в Кингстоне. Разобрали свои ошибки из выставочных матчей, постараемся не повторять их на турнире. Канадцы играют на домашнем льду, это большая поддержка для них. У них сильные игроки, но и наша сборная сильна. Нам нужно быть готовыми играть с первых минут. Играть жестко, но с головой, нам не нужны глупые удаления», - приводит официальный сайт Федерации хоккея России слова Зборовского.

В ночь на вторник по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем стартовом матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из Канады.

Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 04:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что команды России и Канады выступают в группе В, где также им предстоит соперничать со сборными США, Словакии и Латвии.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.