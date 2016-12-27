Димитрис Итудис: Де Коло сыграл даже больше, чем мы ожидали
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис после победы над «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ отметил важность
восстановления французского защитника своей команды Нандо де Коло.
«Мы задали тон нашими
действиями в защите, здорово справившись с соперником, который в среднем
набирает 81 очко за матч. Мы все еще имеем проблемы с потерями, которые дорого
стоили нам во встрече с «Фенербахче» и не позволили лучше сыграть сегодня.
Важно также, что вернулся в строй Нандо. Он даже сыграл больше, чем мы ожидали.
Нандо чувствовал себя хорошо и уверенно, потому мы решили продлить время его
пребывания на площадке в третьей четверти», - приводит официальный сайт ЦСКА
слова Итудиса.
Встреча, прошедшая в Москве
в понедельник, завершилась со счетом 85:63 в пользу хозяев. У победителей 19
очков набрал Нандо де Коло, а в составе «Енисея» самым результативным оказался
Владимир Пичкуров с 12 очками.
ЦСКА одержал десятую победу в 11 матчах Единой лиги и возглавляет турнирную таблицу соревнований.
Матч
Место и дата
26 декабря 19:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция