Димитрис Итудис: Де Коло сыграл даже больше, чем мы ожидали

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ отметил важность восстановления французского защитника своей команды Нандо де Коло.

«Мы задали тон нашими действиями в защите, здорово справившись с соперником, который в среднем набирает 81 очко за матч. Мы все еще имеем проблемы с потерями, которые дорого стоили нам во встрече с «Фенербахче» и не позволили лучше сыграть сегодня. Важно также, что вернулся в строй Нандо. Он даже сыграл больше, чем мы ожидали. Нандо чувствовал себя хорошо и уверенно, потому мы решили продлить время его пребывания на площадке в третьей четверти», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Встреча, прошедшая в Москве в понедельник, завершилась со счетом 85:63 в пользу хозяев. У победителей 19 очков набрал Нандо де Коло, а в составе «Енисея» самым результативным оказался Владимир Пичкуров с 12 очками.

ЦСКА одержал десятую победу в 11 матчах Единой лиги и возглавляет турнирную таблицу соревнований.