Владислав Фадеев: Финал четырех КР не имеет призового фонда
Генеральный менеджер
Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что Финал
четырех Кубка России по волейболу среди женских команд в Казани не имеет
призового фонда.
«Призового фонда у
Финала четырех Кубка России среди женщин не будет, но это нормальная ситуация»,
- приводит «Р-Спорт» слова Фадеева.
Финал четырех Кубка России
среди женщин пройдет в Казани 27-28 декабря, и его участниками станут
московское и казанское «Динамо», «Протон» из Саратовской
области и «Енисей» из Красноярска. Призовой фонд мужского Финала
шести Кубка России, который прошел в Сургуте в середине декабря, составлял 10
миллионов рублей.
Победитель Кубка России среди
женских команд завоюет путевку в Кубок ЕКВ на сезон-2017/18.
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