Владислав Фадеев: Финал четырех КР не имеет призового фонда

Владислав Фадеев: У Гамовой был шанс поехать на ОИ, но после разговора с Маричевым она завершила карьеру

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев рассказал о том, что двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова могла сыграть за сборную России на Играх в Рио-де-Жанейро.