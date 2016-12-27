Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия (U-20)2 : 1Финляндия (U-20)
Хоккей  Лада- : -Салават Юлаев
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Россия (U-20)
Хоккей  Ак Барс- : -СКА
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Фадеев: Финал четырех КР не имеет призового фонда

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что Финал четырех Кубка России по волейболу среди женских команд в Казани не имеет призового фонда.

«Призового фонда у Финала четырех Кубка России среди женщин не будет, но это нормальная ситуация», - приводит «Р-Спорт» слова Фадеева.

Финал четырех Кубка России среди женщин пройдет в Казани 27-28 декабря, и его участниками станут московское и казанское «Динамо», «Протон» из Саратовской области и «Енисей» из Красноярска. Призовой фонд мужского Финала шести Кубка России, который прошел в Сургуте в середине декабря, составлял 10 миллионов рублей.

Победитель Кубка России среди женских команд завоюет путевку в Кубок ЕКВ на сезон-2017/18.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Фадеев: У Гамовой был шанс поехать на ОИ, но после разговора с Маричевым она завершила карьеруКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев рассказал о том, что двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова могла сыграть за сборную России на Играх в Рио-де-Жанейро.ВФВ может рассмотреть вопрос создания интернационального турнираКуратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев заявил, что в спортивной организации рассматривают вариант с возможностью создания интернационального турнира.Владислав Фадеев: ВФВ назначит главного тренера женской сборной России не на конкурсной основеКуратор женских команд Всероссийской Федерации волейбола Владислав Фадеев сообщил, что ВФВ не будет проводить конкурс при выборе нового главного тренера женской сборной России.Владислав Фадеев: Краснодарское «Динамо» просит перенести матчи с «Химиком» из Одессы в БелоруссиюКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что руководство краснодарского «Динамо» написало письмо в Европейскую конфедерацию волейбола (ЕКВ) с просьбой перенести оба матча второго предварительного раунда Лиги чемпионов с украинским «Химиком» на нейтральное поле.Владислав Фадеев: Карполь будет руководить «Уралочкой», а не сборной России на Кубке ЕльцинаКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев пояснил, что известный российский волейбольный тренер, двукратный олимпийский чемпион Николай Карполь во время турнира Кубок Ельцина фактически будет руководить «Уралочкой», а не сборной России.Вопрос о новом главном тренере женской сборной России на президиуме ВФВ подниматься не будетКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что вопрос о новом главном тренере женской сборной России на предстоящем президиуме ВФВ обсуждаться не будет.Павел Борщ: За выступление на Олимпиаде ставлю женщинам «солнышко»Павел Борщ: За выступление на Олимпиаде ставлю женщинам «солнышко»Известный российский специалист Павел Борщ, работавший тренером в женской сборной России, подвел итоги выступления команды на Олимпиаде.Владислав Фадеев: Старцева еще может оказаться в составе на ОлимпиадуВладислав Фадеев: Старцева еще может оказаться в составе на ОлимпиадуВладислав Фадеев сообщил, что изменения в составе команды, которая отправится на Олимпиаду, могут произойти до 4 августа.Владислав Фадеев: Состояние Кошелевой удовлетворительное. Ее восстановление идет нормальноНапомним, на групповом этапе сборная России сыграет в группе A с Аргентиной (6 августа), Южной Кореей (8 августа), Камеруном (10 августа), Японией (12 августа) и Бразилией (14 августа).Владислав Фадеев: ФИВБ полностью поддерживает наших волейболистов. Их решение ждем на дняхКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что ожидает положительное решение Международной федерации волейбола (ФИВБ) о допуске сборной России на Олимпийские игры в ближайшие дни.Владислав Фадеев: Кошелева пока занимается по индивидуальной программеКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что лидер сборной России - доигровщица Татьяна Кошелева продолжает тренироваться по индивидуальной программе после травмы спины.Кошелева получила травму спины и не сыграл в «Финале шести» Гран-приКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что доигровщица сборной России Татьяна Кошелева не сыграет в «Финале шести» Гран-при из-за травмы.Владислав Фадеев: Щербань получила в Италии микротравму глазаГенеральный менеджер женской сборной России Владислав Фадеев сообщил, что доигровщица Яна Щербань пропустила матчи второй недели Гран-при из-за повреждения глаза.Владислав Фадеев: Пока игра российских волейболисток далека от совершенстваМенеджер женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев считает, что волейболистки сборной России показали хороший результат на первом этапе Гран-при, но их игра пока далека от идеала.Владислав Фадеев: Волейбольные сборные России должны завоевать медали ОлимпиадыМенеджер женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев сообщил, что наблюдательный совет ВФВ поставил перед женской и мужской командами страны задачу войти в тройку призеров на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.Владислав Фадеев: На Олимпиаде россиянок ждет тяжелейший четвертьфиналМенеджер женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев считает, что волейболистки сборной России должны выходить из группы на олимпийском турнире, но в четвертьфинале их ждет очень сложный соперник.Кошелева и Самойленко продолжают восстанавливаться от травмМенеджер женской сборной России Владислав Фадеев сообщил, что волейболистки Татьяна Кошелева и Анастасия Самойленко еще не приступили к тренировкам в общей группе на сборе в Анапе.Женская сборная России планирует провести спарринги с командой Сербии в РиоЖенская сборная России рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с командой Сербии в Рио-де-Жанейро в преддверии Олимпиады, сообщил корреспонденту Sovsport.ru генеральный менеджер национальной команды Владислав Фадеев.ВФВ: Хотим видеть Соколову в качестве опытного игрока замены на ОлимпиадеГенеральный менеджер сборной России Владислав Фадеев заявил корреспонденту Sovsport.ru, что хотел бы видеть доигровщицу Любовь Соколову в составе сборной в качестве опытного игрока замены на Олимпиаде в Рио.Владислав Фадеев: Пока Гамова не вызвана в сборную РоссииДиагональная Екатерина Гамова на данный момент не вызвана на сбор национальной команды в Анапу, сообщил корреспонденту Sovsport.ru генеральный менеджер российской сборной Владислав Фадеев.

Владислав Фадеев
Владислав Фадееввсе новости