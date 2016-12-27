Московское «Динамо» заключило контракт с Де Ла Крус
Доигровщица Бетания Де Ла Крус,
выступающая за Доминиканскую республику, подписало контракт с московским «Динамо»,
сообщается в официальном аккаунте бело-голубых в «ВКонтакте».
Де Ла Крус из-за травмы плеча
пропустила сезон-2015/16, а последним ее клубом был турецкий «Эджзаджибаши», с
которым она выиграла золото Лиги чемпионов. Доминиканка приступила к
тренировкам с «Динамо» 24 декабря.
29-летняя спортсменка является
многократной чемпионкой и призером континентальных соревнований в составе
сборной Доминиканской республики, куда она вызывается с 2005 года. На клубном
уровне выступала за команды из Пуэрто-Рико, Японии, Кореи и Турции.
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