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Московское «Динамо» заключило контракт с Де Ла Крус

Источник:  ЖВК «Динамо» (Москва)Комментарии

Доигровщица Бетания Де Ла Крус, выступающая за Доминиканскую республику, подписало контракт с московским «Динамо», сообщается в официальном аккаунте бело-голубых в «ВКонтакте».

Де Ла Крус из-за травмы плеча пропустила сезон-2015/16, а последним ее клубом был турецкий «Эджзаджибаши», с которым она выиграла золото Лиги чемпионов. Доминиканка приступила к тренировкам с «Динамо» 24 декабря.

29-летняя спортсменка является многократной чемпионкой и призером континентальных соревнований в составе сборной Доминиканской республики, куда она вызывается с 2005 года. На клубном уровне выступала за команды из Пуэрто-Рико, Японии, Кореи и Турции.

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