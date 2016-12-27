Московское «Динамо» заключило контракт с Де Ла Крус

Доигровщица Бетания Де Ла Крус, выступающая за Доминиканскую республику, подписало контракт с московским «Динамо», сообщается в официальном аккаунте бело-голубых в «ВКонтакте».

Де Ла Крус из-за травмы плеча пропустила сезон-2015/16, а последним ее клубом был турецкий «Эджзаджибаши», с которым она выиграла золото Лиги чемпионов. Доминиканка приступила к тренировкам с «Динамо» 24 декабря.

29-летняя спортсменка является многократной чемпионкой и призером континентальных соревнований в составе сборной Доминиканской республики, куда она вызывается с 2005 года. На клубном уровне выступала за команды из Пуэрто-Рико, Японии, Кореи и Турции.