Поражение хоккеистов, Цаллагов – в «Зените» и восстановление де Коло. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.

1. Хоккеисты сборной России в своем первом матче молодежного чемпионата мира проиграли сверстникам из Канады – 3:5. Подопечные Валерия Брагина на равных провели с соперником первый и третий периоды (1:1 и 2:2 соответственно), но проиграли второй – 0:2. По шайбе у россиян забросили Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Егор Рыков. 28 декабря в полночь россияне сыграют с Латвией.

2. Также в группе В (в ней играют Россия, Канада и Словакия) хоккеисты США уверенно обыграли команду Латвии – 6:1. Дублем в этой игре отметился Клейтон Келлер.

В группе А шведы одержали крупную победу над датчанами – 6:1. В этом матче две шайбы забросил Александер Нюландер. Сборная Чехии на предпоследней минуте третьего периода вырвала победу у финнов – 2:1.

3. Московский «Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Соломону Кверквелии, но пока стороны не сошлись в сумме трансфера. «Железнодорожники» предлагают за игрока 3,5 миллиона евро, однако казанский клуб при этом хочет получить за игрока 5 млн евро. При этом «Рубин» не рассматривает варианты аренды и заинтересован только в его продаже.

4. Защитник «Ростова» Сезар Навас в ближайшее время может перейти в испанскую «Осасуну». У футболиста и донского клуба есть официальное предложение от испанцев, но Навас принял решение остаться в «Ростове» минимум до конца сезона. Защитник настроен помочь своей нынешней команде в Лиге Европы и на финишном отрезке РФПЛ.

5. «Зенит» предлагает «Крыльям Советов» 300 тысяч евро за защитника Ибрагима Цаллагова. Что касается личного контракта, то петербургский клуб предложил 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.

6. Главный тренер и директор «Белогорья» Геннадий Шипулин сообщил, что чемпион Олимпийских игр 2012 в составе сборной России либеро Алексей Обмочаев возобновит карьеру в белгородском клубе. «Возможно, уже в первом матче в январе Обмочаев сможет сыграть за «Белогорье». Мы надеемся, что и Леше поможем в жизни. Нельзя оставлять олимпийских чемпионов без внимания», - отметил Геннадий Шипулин.

7. Баскетболисты московского ЦСКА на своем паркете обыграли красноярский «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ – 85:63. У победителей 19 очков набрал восстановившийся после травмы Нандо не Коло.

8. Футболисты «Манчестер Сити» разгромили «Халл Сити» в матче 18-го тура чемпионата Англии – 3:0. У победителей голами отметились Яя Туре и Келечи Ихеаначо, а еще один мяч в свои ворота забил игрок «Халла» Кертис Дэвис. «Манчестер Сити» набрал 39 очков и вышел на второе место в чемпионате, но «горожан» может обойти «Ливерпуль» (37), у которого матч в запасе.

9. Хоккеисты «Автомобилиста» проиграли «Лугано» в своем стартовом матче на Кубке Шпенглера (2:4), который проходит в швейцарском Давосе. У проигравших по шайбе забросили Дмитрий Моня и Артем Гареев. В следующем матче турнира «Автомобилист» сыграет с чешским «Маунтфилдом» 27 декабря.

10. В другом матче Кубка Шпенглера грянула сенсация. Сборная Канады, ведя по ходу встречи 3:1, уступила минскому «Динамо» - 4:7. По дублю в этой игре оформили Максим Норо и Евгений Ковыршин.

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