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Юрий Бабенко: Не стану никого выделять в составе Канады

Источник:  ФХРКомментарии

Тренер молодежной сборной России по хоккею Юрий Бабенко перед стартовым матчем чемпионата мира против канадцев сообщил, что в плане подготовки его команда сделала все, что было запланировано.

«Смотрим вперед с хорошим настроением. На таком уровне на первый план выходит самоотдача и желание. Необходимо допускать как можно меньше ненужных удалений. Не стану никого выделять в составе Канады, нашим ребятам нужно быть готовыми на сто процентов и сохранять концентрацию», - приводит официальный сайт Федерации хоккея России слова Бабенко.

В ночь на вторник по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем стартовом матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из Канады.

Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 04:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что команды России и Канады выступают в группе В, где также им предстоит соперничать со сборными США, Словакии и Латвии.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.

Матч

Канада (U-20) - Россия (U-20)

Место и дата

27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

 

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