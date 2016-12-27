Юрий Бабенко: Не стану никого выделять в составе Канады
Тренер молодежной сборной
России по хоккею Юрий Бабенко перед стартовым матчем чемпионата мира против
канадцев сообщил, что в плане подготовки его команда сделала все, что было
запланировано.
«Смотрим вперед с хорошим настроением. На таком уровне на первый план выходит самоотдача и желание. Необходимо допускать как можно меньше ненужных удалений. Не стану никого выделять в составе Канады, нашим ребятам нужно быть готовыми на сто процентов и сохранять концентрацию», - приводит официальный сайт Федерации хоккея России слова Бабенко.
В ночь на вторник по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем стартовом матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из Канады.
Их встреча пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и
начнется в 04:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую
трансляцию матча.
Напомним, что команды России и Канады выступают в группе В,
где также им предстоит соперничать со сборными США, Словакии и Латвии.
28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.
Матч
Место и дата
27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция