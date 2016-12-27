«Интер» арендует Лейву у «Ливерпуля»
Английский «Ливерпуль»
согласился отдать полузащитника Лукаса Лейву в аренду в миланский «Интер»,
сообщает Gazzetta dello Sport.
При этом Лейва отправится в итальянский
клуб на правах аренды с правом необязательного последующего выкупа.
Бразильский полузащитник,
выступающий за «Ливерпуль» с 2007 года, в текущем сезоне провел за «красных» 12
матчей в различных турнирах и результативными действиями не отметился.
Контракт Лукаса Лейвы с «Ливерпулем»
заканчивается следующим летом и, вероятно, продлен не будет.
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