«Интер» арендует Лейву у «Ливерпуля»

Английский «Ливерпуль» согласился отдать полузащитника Лукаса Лейву в аренду в миланский «Интер», сообщает Gazzetta dello Sport.

При этом Лейва отправится в итальянский клуб на правах аренды с правом необязательного последующего выкупа.

Бразильский полузащитник, выступающий за «Ливерпуль» с 2007 года, в текущем сезоне провел за «красных» 12 матчей в различных турнирах и результативными действиями не отметился.

Контракт Лукаса Лейвы с «Ливерпулем» заканчивается следующим летом и, вероятно, продлен не будет.