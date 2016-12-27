Стал известен состав молодежной сборной России на матч с канадцами

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин объявил состав команды на стартовый матч чемпионата мира против сверстников из Канады.

Вратари: Самсонов (Сухачев).

Состав по пятеркам: Сидоров - Рыков, Полунин - Воробьев – Капризов; Зборовский - Сергачев, Гурьянов - Квартальнов – Карнаухов; Дронов - Кудако, Ураков - Беляев – Тренин; Волков - Воронков, Юртайкин - Алексеев - Рубцов.

Встреча Канада – Россия пройдет в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 04:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что команды России и Канады выступают в группе В, где также им предстоит соперничать со сборными США, Словакии и Латвии.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.