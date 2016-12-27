Стал известен состав молодежной сборной России на матч с канадцами
Главный тренер молодежной
сборной России по хоккею Валерий Брагин объявил состав команды на стартовый матч
чемпионата мира против сверстников из Канады.
Вратари: Самсонов (Сухачев).
Состав по пятеркам: Сидоров - Рыков, Полунин - Воробьев – Капризов; Зборовский
- Сергачев, Гурьянов - Квартальнов – Карнаухов; Дронов - Кудако, Ураков
- Беляев – Тренин; Волков - Воронков, Юртайкин - Алексеев - Рубцов.
Встреча Канада – Россия пройдет
в Торонто на льду «Эйр Канада-центра» и начнется в 04:00 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Напомним, что команды России и
Канады выступают в группе В, где также им предстоит соперничать со сборными
США, Словакии и Латвии.
28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.
Матч
Место и дата
27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция