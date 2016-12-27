Михаил Сергачев забросил первую шайбу сборной России на молодежном ЧМ

Защитник сборной России Михаил Сергачев стал автором первой заброшенной шайбы своей команды на стартовавшем в Канаде молодежном чемпионате мире.

В эти минуты молодежная сборная России встречается с Канадой. На десятой минуте встречи Михаил Сергачев сделал счет 1:1. Ранее, на четвертой минуте, у канадцев отличился Тайсон Джост.

Встреча Канада – Россия проходит в Торонто на льду «Эйр Канада-центра». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что команды России и Канады выступают в группе В, где также находятся сборные США, Словакии и Латвии.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.