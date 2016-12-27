Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Канада (U-20)5 : 3Россия (U-20)
Хоккей  Лада- : -Салават Юлаев
Футбол  Ливерпуль- : -Сток Сити
Хоккей  Маунтфилд- : -Автомобилист
Хоккей  Ак Барс- : -СКА
Хоккей  Чехия (U-20)- : -Швейцария (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборные России и Канады после первого периода играют вничью в матче МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной России после первого периода играют вничью с командой Канады в своем стартовом матче молодежного чемпионата мира.

После стартовых 20 минут встречи, которая проходит в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», счет 1:1. В составе канадцев на четвертой минуте отличился Тайсон Джост. У россиян на десятой минуте цели достиг бросок Михаила Сергачева.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что команды России и Канады выступают в группе В, где также находятся сборные США, Словакии и Латвии.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.

Матч

Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы:

Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).

Место и дата

27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Удар Тайсона. Нокдаун?» Как Россия проиграла совсем не страшной Канаде (отчет)«Удар Тайсона. Нокдаун?» Как Россия проиграла совсем не страшной Канаде (отчет)Сборная России стартовала на молодежном чемпионате мира, уступив в первом матче канадцам – 3:5.Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМСборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМХоккеисты сборной России в своем первом матче молодежного чемпионата мира проиграли сверстникам из Канады.Михаил Сергачев забросил первую шайбу сборной России на молодежном ЧМЗащитник сборной России Михаил Сергачев стал автором первой заброшенной шайбы своей команды на стартовавшем в Канаде молодежном чемпионате мире.МЧМ. Канада – Россия. ОнлайнВ ночь с понедельника на вторник по московскому времени молодежная сборная России по хоккею в своем стартовом матче чемпионата мира сыграет со сверстниками из Канады.Чехи вырвали победу у финнов в матче молодежного ЧМХоккеисты сборной Чехии в своем первом матче молодежного чемпионата мира нанесли поражение команде Финляндии.Стал известен состав молодежной сборной России на матч с канадцамиГлавный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин объявил состав команды на стартовый матч чемпионата мира против сверстников из Канады.Хоккеисты США разгромили Латвию на старте молодежного чемпионата мираХоккеисты сборной США в своем первом матче молодежного чемпионата мира обыграли сверстников из Латвии.«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев – о сходствах Захаркина и Брагина, неудачном старте уфимцев в КХЛ, и злобной канадской публике.Юрий Бабенко: Не стану никого выделять в составе КанадыТренер молодежной сборной России по хоккею Юрий Бабенко перед стартовым матчем чемпионата мира против канадцев сообщил, что в плане подготовки его команда сделала все, что было запланировано.Сергей Зборовский: С канадцами нужно играть жестко, но не терять головуЗащитник молодежной сборной России Сергей Зборовский перед стартовым матчем чемпионата мира против сверстников из Канады отметил решительных настрой в стане своей дружины.Швеция разгромила Данию на МЧМСборная Швеции крупно обыграла команду Дании (6:1) в первом матче группового этапа молодежного чемпионата мира.Старт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события неделиСтарт МЧМ и «Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Александр Кожевников: Нужно стараться выходить из группы, а там уже посмотримДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры сборной России на предстоящем молодежном чемпионате мира.Сергей Гимаев: Сборная России не боится канадцев. Наши парни заматерели в КХЛСергей Гимаев: Сборная России не боится канадцев. Наши парни заматерели в КХЛЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев ответил на вопросы обозревателя «Советского спорта» о МЧМ-2017.Матч МЧМ Канада – Россия начнется с минуты молчанияМатч молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады начнется с минуты молчания в память о людях, погибших 25 декабря при крушении самолета Минобороны в Адлере, сообщает пресс-служба ФХР.Капризов стал капитаном молодежной сборной РоссииТренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определил капитана и ассистентов капитана команды на стартующий в понедельник молодежный чемпионат мира.Мнение канадского эксперта: «Россия останется без медали. Золото возьмет Швеция»Мнение канадского эксперта: «Россия останется без медали. Золото возьмет Швеция»Интересный твит я увидел у Сергея Федотова – скаута национальной сборной России по хоккею, а также комментатора матчей НХЛ на «Евроспорте».Взгляд заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку»Взгляд заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку»Уже завтра в Торонто и Монреале стартует молодежный чемпионат мира. И вот что о сборной России пишет канадская пресса.Сборная США назвала состав на молодежный чемпионат мираСтал известен состав молодежной сборной США на чемпионат мира. Об этом сообщает официальный сайт американской федерации хоккея.Наставник молодежной сборной России Валерий Брагин огласил состав на ЧМТренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Канаде. В составе вошли 23 хоккеиста.

Канада (U-20)
Канада (U-20)календарьстатистика
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости