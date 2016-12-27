Сборные России и Канады после первого периода играют вничью в матче МЧМ

Хоккеисты сборной России после первого периода играют вничью с командой Канады в своем стартовом матче молодежного чемпионата мира.

После стартовых 20 минут встречи, которая проходит в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», счет 1:1. В составе канадцев на четвертой минуте отличился Тайсон Джост. У россиян на десятой минуте цели достиг бросок Михаила Сергачева.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Напомним, что команды России и Канады выступают в группе В, где также находятся сборные США, Словакии и Латвии.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.