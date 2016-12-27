Сборные России и Канады после первого периода играют вничью в матче МЧМ
Хоккеисты сборной России после
первого периода играют вничью с командой Канады в своем стартовом матче
молодежного чемпионата мира.
После стартовых 20 минут
встречи, которая проходит в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», счет 1:1. В составе
канадцев на четвертой минуте отличился Тайсон Джост. У россиян на десятой
минуте цели достиг бросок Михаила Сергачева.
«Советский спорт» ведет
текстовую трансляцию матча.
Напомним, что команды России и
Канады выступают в группе В, где также находятся сборные США, Словакии и
Латвии.
28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.
Матч
Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы:
Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).
Место и дата
27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция