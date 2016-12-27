Доминик Дюшарм: Мы сыграли по-хорошему агрессивно
Главный тренер молодежной сборной Канады Доминик Дюшарм после победы над сверстниками из России в матче чемпионата
мира похвалил подопечных за проделанную работу.
«Мы сыграли по-хорошему агрессивно.
Быстро преодолевали среднюю зону, создавали моменты у ворот противника. Мы
были достаточно агрессивны при рикошетах шайбы от вратаря соперника», - приводи TSN слова Дюшарма.
Встреча, прошедшая в
понедельник в Торонто, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:3. Голами
в составе победителей отметились Тайсон Йост, Николя Руа и Мэтью Барзал, а
также Дилан Строум, оформивший дубль. У россиян забивали Михаил Сергачев,
Кирилл Капризов и Егор Рыков.
В ночь на среду сборная России сыграет с командой Латвии, которая накануне проиграла США – 1:6.
Матч
Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы:
Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).
Место и дата
27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция