Доминик Дюшарм: Мы сыграли по-хорошему агрессивно

Главный тренер молодежной сборной Канады Доминик Дюшарм после победы над сверстниками из России в матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.

«Мы сыграли по-хорошему агрессивно. Быстро преодолевали среднюю зону, создавали моменты у ворот противника. Мы были достаточно агрессивны при рикошетах шайбы от вратаря соперника», - приводи TSN слова Дюшарма.

Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:3. Голами в составе победителей отметились Тайсон Йост, Николя Руа и Мэтью Барзал, а также Дилан Строум, оформивший дубль. У россиян забивали Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Егор Рыков.

В ночь на среду сборная России сыграет с командой Латвии, которая накануне проиграла США – 1:6.