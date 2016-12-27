Дилан Строум: То, что мы забросили 5 шайб Самсонову, говорит о силе канадской команды

Нападающий молодежной сборной Канады Дилан Строум прокомментировал победу своей команды над россиянами (5:3).

- Самсонов - большой вратарь, который хорошо двигается. И поэтому тот факт, что сегодня нам удалось забросить ему пять шайб, многое говорит о силе нашей команды, - заявил Строум, выбранный «Аризоной» под третьим номером на драфте НХЛ 2016 года. Его слова приводит официальный сайт турнира.



Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В первом периоде на гол Тайсона Джоста россияне ответили точным броском Михаила Сергачева. Во второй 20-минутке у канадцев по разу отличились Дилан Строум, реализовавший численное большинство, и Николя Руа. В третьем периоде на шайбы Мэтью Барзала и Дилана Строума (оба реализовали лишнего игрока) россияне ответили голами Кирилла Капризова, также реализовавшего большинство, и Егора Рыкова.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.