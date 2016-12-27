День в истории. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс исполнилось 30 лет

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс: То, что я бегаю спринт, вовсе не значит, что я накачана допингом

Олимпийская чемпионка в беге на 100 м очень недовольна тем, что тень недавних допинговых скандалов с Тайсоном Гэем и Асафой Пауэллом падает на всех остальных сильнейших спринтеров мира.