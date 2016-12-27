День в истории. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс исполнилось 30 лет
Сегодня исполняется 30 лет знаменитой ямайской бегунье Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
Фрейзер-Прайс дважды становилась олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров - в Пекине (2008) и Лондоне (2012).
Спортсменка семь раз завоевывала золотые медали чемпионатов мира в забегах на дистанции 100 и 200 метров, а также в эстафетах 4 по 100 метров.
Ее личный рекорд на стометровке - 10,70 секунды.
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