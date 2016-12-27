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Андрей Червиченко: Сейчас Федун готов потратиться на трансферы, чтобы завоевать золото в чемпионате

Источник:  «Известия»Комментарии

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко считает, что клуб готов потратиться на трансферы ради победы в чемпионате России.

- В ситуации, когда чемпионство «Спартака» очень близко, перейти в команду может фактически любой футболист. Сейчас хозяин клуба готов потратиться, так как не ясно, когда в следующий раз представится такой шанс получить золото в чемпионате. Если рассуждать о кандидатурах форварда, то тот же Эменике в команде уже был, и это вроде проверенный вариант. Но с тех пор, как он ушел из «Спартака», прошло более трех лет, а Эммануэль за это время явно не стал быстрее и лучше. Будь он в хорошей форме, «Фенербахче» не стал бы его отпускать. Я слышал, что турки готовы отдать Эменике даже в бесплатную аренду, а это повод задуматься. Что касается Луиса Адриано, то думаю, что процесс адаптации займет у него около двух месяцев, а «Спартаку» нужен форвард, который заиграет здесь и сейчас. Не думаю, что Адриано поможет москвичам в борьбе за золото. Да и вообще оба этих трансфера сомнительны. Что касается Марио Манджукича, то я уверен, что этот футболист не захочет менять «Ювентус» на российский чемпионат даже за зарплату в 10 млн евро. Но попади хорват РФПЛ, это был бы трансфер уровня Халка, - сказал «Известиям» экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко.

Напомним, что «Спартак» после 17 туров занимает первое место в чемпионате России, в активе команды 40 очков. 

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