Симоне Байлс признана спортсменкой года

Агентство Associated Press признало четырехкратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз спортсменкой 2016 года.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Байлс завоевала четыре золотых и одну бронзовую медаль. В Бразилии она стала победительницей личного абсолютного первенства.



По итогам голосования AP, Симона набрала 31 голос из 59 возможных. Второе место заняла еще одна четырехкратная чемпионка Игр в Рио – пловчиха Кэти Ледеки (20 голосов). Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс и баскетболистка Брианна Стюарт поделили третье место (4 голоса).

19-летняя Байлс ранее призналась, что с детства принимала метилфенидат, который является психостимулятором, в связи с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Это позволило получить ей терапевтические исключения на соответствующие медицинские препараты.





