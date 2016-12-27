Русский хоккей, городки, лапта и самбо войдут в программу Всемирных русских игр
В пресс-центре МИА «Россия Сегодня» пройдет пресс-конференция руководителей Всемирного русского народного собора по итогам 2016 года, сообщает сайт ФХМР.
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«Деятельность Всемирного Русского Народного Собора в 2017 году будет направлена на появление новых социальных проектов и особо проектов, связанных с молодежью. Мы должны влиять на умы и сердца людей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества», — подчеркнул заместитель Главы ВРНС, епископ Воскресенский Савва, особо отметивший появление в Президиуме ВРНС Бориса Скрынника.
Глава Секретариата ВРНС Олег Костин акцентировал внимание собравшихся на необходимости проведения крупных культурных мероприятий, среди которых — Фестиваль национальных видов спорта, состоявшийся 2 декабря в СК «Крылатское».
«Давно известно, что спорт объединяет целые эпохи — от древности до наших дней. И Всемирный Русский Народный Собор не может находиться в стороне от темы спорта. В свете этого, организация первого Фестиваля национальных видов спорта в Москве, который посетили тысячи зрителей — одна из важнейших вех в деятельности Собора. Планируется, что в 2017 году будет разработана «дорожная карта», а 21 сентября, в День воинской славы России и День Рождества Богородицы, будут проведены первые Всемирные русские игры, демонстрирующие преемственность истории», — резюмировал заместитель Главы ВРНС.
Подробнее о новом проекте рассказал глава мирового и отечественного хоккея с мячом Борис Скрынник.
«Всемирные русские игры могут стать еще более масштабным мероприятием, чем Фестиваль национальных видов спорта. Планируется, что соревнования, в которых примут участие дети и молодежь, по четырем видам спорта — русскому хоккею, городкам, лапте и самбо — пройдут сперва на региональном уровне, а финальная часть состоится 21 сентября. Среди вариантов — Москва или Сочи. На нее хотелось бы пригласить на это событие в качестве наблюдателей представителей русской диаспоры из-за рубежа. Главное — это не спортивная составляющая, а внимание, которое необходимо национальным видам спорта, а также призыв региональных спортивных федераций к сотрудничеству с местными Епархиями и привлечение подрастающего поколения к спорту».
Как отметил член Президиума ВРНС, у организации много планов: среди них, к примеру, создать специальную литературу, посвященную национальным видам спорта.