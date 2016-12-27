Русский хоккей, городки, лапта и самбо войдут в программу Всемирных русских игр

В пресс-центре МИА «Россия Сегодня» пройдет пресс-конференция руководителей Всемирного русского народного собора по итогам 2016 года, сообщает сайт ФХМР.

Спикерами пресс-конференци и стали заместитель Главы ВРНС, епископ Воскресенский, викарий Патриарха Московского и всея Руси епископ Савва, заместитель Главы ВРНС, руководитель Секретариата ВРНС Олег Костин, первый заместителя руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков, руководитель Экспертного центра ВРНС Александр Рудаков, руководитель Правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев, директор Института национальной стратегии Михаил Ремизов, заместитель руководителя Экспертного центра ВРНС Владимир Тимаков, кандидат философских наук, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Владимир Лепехин и член Президиума ВРНС, президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник.

На пресс-конференци и, продлившейся более полутора часов, были затронуты планы работы и мероприятий, проводимых ВРНС в 2017-ом году, открытие Русской экспертной школы, а также перспективы Фестиваля национальных видов спорта и Всемирных русских игр. Отметим, что пресс-конференци и предшествовала минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря.

«Деятельность Всемирного Русского Народного Собора в 2017 году будет направлена на появление новых социальных проектов и особо проектов, связанных с молодежью. Мы должны влиять на умы и сердца людей, неравнодушных к судьбе нашего Отечества», — подчеркнул заместитель Главы ВРНС, епископ Воскресенский Савва, особо отметивший появление в Президиуме ВРНС Бориса Скрынника.

Глава Секретариата ВРНС Олег Костин акцентировал внимание собравшихся на необходимости проведения крупных культурных мероприятий, среди которых — Фестиваль национальных видов спорта, состоявшийся 2 декабря в СК «Крылатское».

«Давно известно, что спорт объединяет целые эпохи — от древности до наших дней. И Всемирный Русский Народный Собор не может находиться в стороне от темы спорта. В свете этого, организация первого Фестиваля национальных видов спорта в Москве, который посетили тысячи зрителей — одна из важнейших вех в деятельности Собора. Планируется, что в 2017 году будет разработана «дорожная карта», а 21 сентября, в День воинской славы России и День Рождества Богородицы, будут проведены первые Всемирные русские игры, демонстрирующие преемственность истории», — резюмировал заместитель Главы ВРНС.

Подробнее о новом проекте рассказал глава мирового и отечественного хоккея с мячом Борис Скрынник.

«Всемирные русские игры могут стать еще более масштабным мероприятием, чем Фестиваль национальных видов спорта. Планируется, что соревнования, в которых примут участие дети и молодежь, по четырем видам спорта — русскому хоккею, городкам, лапте и самбо — пройдут сперва на региональном уровне, а финальная часть состоится 21 сентября. Среди вариантов — Москва или Сочи. На нее хотелось бы пригласить на это событие в качестве наблюдателей представителей русской диаспоры из-за рубежа. Главное — это не спортивная составляющая, а внимание, которое необходимо национальным видам спорта, а также призыв региональных спортивных федераций к сотрудничеству с местными Епархиями и привлечение подрастающего поколения к спорту».

Как отметил член Президиума ВРНС, у организации много планов: среди них, к примеру, создать специальную литературу, посвященную национальным видам спорта.