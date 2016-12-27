Виктор Кудрявцев: Коляда и Самарин могут показать на чемпионате Европы достойный результат

Российский тренер Виктор Кудрявцев поделился ожиданиями в преддверии чемпионата Европы в Остраве.

- Чемпионат России показал рост во всех видах фигурного катания. В частности, в женском одиночном катании продолжается успешная подготовка молодых спортсменок в каждой школе Москвы, Санкт-Петербурга и периферийных городов. Это связано с тем, что в последние годы ФФКР уделяет особое внимание развитию этого вида спорта даже в самых удаленных уголках страны.

Медведева сейчас в прекрасной форме. Она выполнила произвольную программу в Челябинске даже сильнее, чем на финале Гран-при в Марселе. Она позволила себе нарушение правил в произвольной программе и, не учитывая лишний прыжок, сумела оторваться от конкурентов. Это говорит о том, что в чемпионате России выступать сложнее, чем на некоторых международных соревнованиях. Даже занявшая пятое место Радионова могла принести России медаль, если бы поехала на чемпионат Европы. Сейчас среди наших девушек почти все из первой десятки могут бороться за медали на континентальном первенстве, - цитируют Кудрявцева «Известия».

По его мнению, занявшие первые места в Челябинске 21-летний Михаил Коляда и 18-летний Александр Самарин уже сейчас готовы биться за первые места на главных международных соревнованиях предолимпийского сезона.

- В Челябинске они показали уверенное катание и способность бороться, — резюмировал Виктор Кудрявцев. — Если они будут так же настроены на борьбу в Остраве, то могут показать на чемпионате Европы достойный результат. А Коляда поборется за место в первой пятерке на мартовском чемпионате мира в Хельсинки.

Чемпионат Европы пройдет в Чехии с 25 по 29 января.