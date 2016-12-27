Трансфер Думбия признан худшей январской сделкой в истории «Ньюкасла»
Британский портал Hitc.com признал переход бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия в «Ньюкасл» худшей январской сделкой в истории английского клуба.
Думбия играл за «Ньюкасл» на правах аренды, но принял участие всего в трех
матчах английской премьер-лиги, проведя на поле 29 минут.
В июне текущего года нападающий вернулся в «Рому», а в июле был отдан в аренду швейцарскому «Базелю».
Сейду Думбия защищал цвета ЦСКА в 2010 - 2015 годах.
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