Георгий Полтавченко: Строительство стадиона на Крестовском острове завершено, акт ввода подпишут на днях

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что строительные работы на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге завершены, «со дня на день» должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию.

- Со дня на день должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Фактически строительные работы на стадионе завершены. У нас появился действительно уникальный как с дизайнерской, так и с функциональной точки зрения спортивный объект, не имеющий аналогов в нашей стране.

Дальше начнутся работы, связанные с приспособлением стадиона под требования Международной федерации футбола (ФИФА). Как только будет получен акт ввода в эксплуатацию, начнется оформление стадиона в собственность города. После этого, вступив в права собственника, город передаст стадион эксплуатирующей организации, ФК «Зенит». С ним подписан соответствующий меморандум, - сказал Полтавченко ТАСС.

Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.