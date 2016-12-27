Мэтью Барзал: Не могу сказать, что у Канады было больше преимущество в матче с Россией

Нападающий молодежной сборной Канады Мэтью Барзал прокомментировал победу своей команды в матче с Россией.

- Мы знали, что предстоит интенсивная и тяжелая игра против россиян. В матче было очень много эмоций. У нас получилось хорошее начало, отчего мы и построили игру. Не могу сказать, что у нас было очень большое преимущество, - заявил Барзал в интервью официальному сайту турнира.

Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В первом периоде на гол Тайсона Джоста россияне ответили точным броском Михаила Сергачева. Во второй 20-минутке у канадцев по разу отличились Дилан Строум, реализовавший численное большинство, и Николя Руа. В третьем периоде на шайбы Мэтью Барзала и Дилана Строума (оба реализовали лишнего игрока) россияне ответили голами Кирилла Капризова, также реализовавшего большинство, и Егора Рыкова.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.