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Мэтью Барзал: Не могу сказать, что у Канады было больше преимущество в матче с Россией

Комментарии

Нападающий молодежной сборной Канады Мэтью Барзал прокомментировал победу своей команды в матче с Россией.

- Мы знали, что предстоит интенсивная и тяжелая игра против россиян. В матче было очень много эмоций. У нас получилось хорошее начало, отчего мы и построили игру. Не могу сказать, что у нас было очень большое преимущество, - заявил Барзал в интервью официальному сайту турнира.

Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В первом периоде на гол Тайсона Джоста россияне ответили точным броском Михаила Сергачева. Во второй 20-минутке у канадцев по разу отличились Дилан Строум, реализовавший численное большинство, и Николя Руа. В третьем периоде на шайбы Мэтью Барзала и Дилана Строума (оба реализовали лишнего игрока) россияне ответили голами Кирилла Капризова, также реализовавшего большинство, и Егора Рыкова.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.

Матч

Канада (U-20) - Россия (U-20) - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы:

Джост (Майерс, Дьюбе), 3:11 (1:0). Сергачев (Гурьянов), 9:47 (1:1). Строум (Барзал, Шабо), 33:15 (2:1 - бол.). Руа (Готье), 37:08 (3:1). Барзал (Дюбуа), 43:03 (4:1 - бол.). Капризов (Воробьёв, Рыков), 45:12 (4:2 - бол.). Строум (Барзал), 49:06 (5:2 - бол.). Рыков (Юртайкин, Капризов), 50:36 (5:3).

Место и дата

27 декабря 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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