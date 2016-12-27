«Томь»: Петраков не изъявлял желания уйти из команды

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов сообщил, что главный тренер клуба Валерий Петраков не собирается покидать свой пост.

- Петраков не изъявлял желания уйти из команды. Сейчас он находится в отпуске. Насколько я знаю, он очень хочет встретиться с главой Томской области (Сергеем Жвачкиным). После этой встречи все может измениться, - сказал Кудряшов.

Напомним, игроки и тренерский штаб команды не получают зарплату с начала сезона. Ранее губернатор Томской области заявил, что на нужды клуба не будут выделяться средства из регионального бюджета.

После 17 туров чемпионата России «Томь» располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

