Аршавин забил самый красивый гол «Кайрата» по версии клуба (видео)
Гол российского полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина в ворота «Тараза» (2:1) в матче 22-го тура чемпионата Казахстана признан лучшим по версии клуба, сообщает официальный сайт команды.
Всего в нынешнем сезоне Аршавин принял участие в 32 матчах за «Кайрат», забил 10 голов и отдал 10 результативных передач.
Второе место занял полузащитник Исламбек Куат, который отличился в матче с «Астаной» (2:0). Тройку замкнул Бауыржан Исламхан, забивший в матче с «Иртышом» (2:1).
Видео гола Аршавина ЗДЕСЬ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически