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Евгений Рукавицын: Федичкина не показала в Челябинске всего, что планировали

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Тренер Евгений Рукавицын прокомментировал выступление своей ученицы Алисы Федичкиной на чемпионате России в Челябинске.

«Конечно, Алиса не показала в Челябинске всего, что планировали. Вместе с тем, после нелепого падения в короткой программе, она сумела справиться с собой, уверенно и легко докатала программу. Я хотел бы отметить, что она проявила себя как спортсменка со стальными нервами, тут же включилась и доделала все элементы. К сожалению, из-за падения пришлось выкинуть несколько красивых связочек, потому что нужно было догонять музыку.

В произвольной программе нельзя было допускать таких вещей как одинарный аксель… Будем анализировать, почему это произошло. То ли расслабилась после того, когда показалось, что задачу выполнила, со сложным справилась. По программе я видел, что сил ей хватало. Последнюю дорожку и хорео она откатала в хорошем темпе и на хорошем уровне. Досадно, что сбой не позволил Алисе обыграть предыдущую девочку. Надеюсь, выводы она сделает сама. Сейчас, при такой конкуренции в женском катании, надо исполнять программы только чисто. Алиса это знает, к этому стремится, много делает прокатов, чистых прокатов на тренировках. К работе относится добросовестно, спортсменка целеустремленная. Постоянно проверяет себя.

Будем готовиться к первенству страны. Там нужно уже показывать все, на что способна», – сказал Рукавицын в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, 14-летняя Федичкина заняла на чемпионате России десятое место.

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