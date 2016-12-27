Инна Гончаренко: В какой-то момент Радионова превратилась из боевого ребенка в вальяжную, томную леди

Тренер Инна Гончаренко после чемпионата России рассказала об изменениях, которые произошли с Еленой Радионовой.

«Человек, спортсмен, особенно это касается девочек, растет, меняется не только внешне, но и формируется психологически. И в какой-то момент Лена из боевого ребенка превратилась в вальяжную леди, томную, загадочную, красивую, и это сказалось на ее настрое. Я уже не видела того, что было раньше, мол, сейчас выйду и обязательно стану первой. Появилось какое-то самолюбование, «жаление» себя в той или иной степени. Но ничто не проходит бесследно. И Лена, наконец, выходит из этого состояния. Немножко поздно для этого сезона спортсменка стала такой, какой была всегда, захотела, как мы выражаемся, «всех порвать».

Да, она чуть не успевает, но не все сразу. Лена есть Лена. Это лидер, боец. Ей непросто, но она старается. Она очень многое переосмыслила, и это хорошо. Радионова была, есть и будет. Я в этом не сомневалась никогда. Она не сдастся никогда, и я не сдамся никогда. Мы с ней соревновались, соревнуемся и будем соревноваться, и будем усложнять программы и идти вперед», – сказала Гончаренко в интервью официальному сайту Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, 17-летняя Радионова заняла пятое место на чемпионате России и впервые за три года не включена в состав сборной России на чемпионат Европы.