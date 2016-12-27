«Шахтер» получил разрешение провести матч Лиги Европы в Харькове
Донецкий «Шахтер» проведет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» в Харькове.
Об этом сообщает портал Champion.com.ua.
Ранее в Харькове проводились инспекции УЕФА
по поводу возможности организации в городе матчи еврокубков. Последние
два года «горняки» проводили домашние игры во Львове. Ранее сообщалось, что «Шахтер» в 2017 году планирует сменить дислокацию.
Матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» запланирован на 23 февраля. Первая игра в рамках данного противостояния состоится в Испании 16 февраля.
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