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«Шахтер» получил разрешение провести матч Лиги Европы в Харькове

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Донецкий «Шахтер» проведет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» в Харькове.

Об этом сообщает портал Champion.com.ua.

Ранее в Харькове проводились инспекции УЕФА по поводу возможности организации в городе матчи еврокубков. Последние два года «горняки» проводили домашние игры во Львове. Ранее сообщалось, что «Шахтер» в 2017 году планирует сменить дислокацию.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» — «Сельта» запланирован на 23 февраля. Первая игра в рамках данного противостояния состоится в Испании 16 февраля. 

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