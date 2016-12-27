Самолет с футболистами «Шапекоэнсе» потерпел крушение из-за нехватки топлива

Стала известна причина крушения самолета, на борту которого находилась футбольная команда «Шапекоэнсе», сообщает The Guardian.

Агентство гражданской авиации заявило, что после проведения расследования стало известно, что самолету не хватило топлива, а дозаправка не была произведена по вине экипажа.

По словам представителя гражданской авиации Колумбии, экипаж знал о нехватке топлива, однако никаких шагов для решения проблемы не предпринял.

Напомним, что трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». После катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка.