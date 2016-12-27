Али Узденов: «Ростов» ведет переговоры по Навасу и Полозу

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб рассчитывает договориться о продлении контрактов с защитником Сесаром Навасом и форвардом Дмитрием Полозом.

«У человека (Наваса) малыш родился, жена в Испании, но я думаю, что мы с Навасом договоримся. Все будет зависеть от главного тренера и нашего вице-президента Курбана Бекиевича (Бердыева).

Что касается Дмитрия Полоза – это вообще самый порядочный футболист. Не понимаю, кто говорит, что он не хочет продлевать контракт. Мы просто все ждем возвращения Бердыева из отпуска. И по Навасу, и по Дмитрию Полозу ведутся переговоры», – приводит «Р-Спорт» слова Узденова.

Испанское издание Diario de Navarra сообщило, что Навас может перейти в «Осасуну», а ранее в СМИ появилась информация, что Полоз недоволен финансовой ситуацией в клубе.