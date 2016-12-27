Дмитрий Хомуха: Уровень чемпионата России не позволяет рассчитывать на победу в Лиге Европы

Российский тренер Дмитрий Хомуха оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Ростова» на победу в Лиге Европы.

- Вероятность существует, но она небольшая. Уровень чемпионата России не позволяет рассчитывать на победу. Когда «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, уровень РФПЛ был выше, чем сейчас. Победа в Лиге Европы автоматически дает путевку в Лигу чемпионов - это большое подспорье. Не скажу, что шансы «Зенита» выше, он ничем не сильнее «Ростова». Все три российские команды примерно одинаковы по силам, - цитирует Хомуху «Спорт день за днем».

В 1/16 финала «Зенит» сыграет с «Андерлехтом», «Краснодар» - с «Фенербахче», «Ростов» - со «Спартой». Первые матчи состоятся 16 февраля, ответные - 22-23 февраля.