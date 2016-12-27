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Тевес близок к подписанию контракта с «Шанхай Шеньхуа»

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвард «Бока Хуниорс» Карлос Тевес близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа». Главный тренер китайского клуба Густаво Пойет сообщил, что сторонам осталось урегулировать последние детали контракта.

«Я пока жду 100-процентного подтверждения, чтобы поговорить с Карлосом о будущем. Но я не хочу лукавить, видимо, обо всем уже договорились, остались только детали, и о контракте будет объявлено», – приводит Goal.com слова Пойета.

Если переход состоится, Тевес станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. В сезоне 2016 года «Шанхай» занял четвертое место в китайской лиге.

Добавим, что в команде играют сенегалец Демба Ба, нигериец Обафеми Мартинс и колумбиец Фреди Гуарин.

В нынешнем сезоне Тевес забил пять голов и сделал семь голевых передач в 11 матчах.

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