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Руководство «Вест Хэма» отказалось продать клуб концерну «Ред Булл»

Источник:  The TelegraphКомментарии

Акционеры лондонского «Вест Хэма» отклонили предложение продать клуб австрийскому концерну «Ред Булл».

Руководители «молотобойцев» Дэвид Салливан и Дэвид Голд приобрели «Вест Хэм» в 2010 году, выкупив половину акций за 105 миллионов фунтов, а затем увеличив свою долю. Переезд «Вест Хэма» на Олимпийский стадион состоялся после того, как Салливан взял кредит на сумму 110 миллионов фунтов. 

Ранее концерн «Ред Булл» выражал желание приобрести английской клуб. У компании уже существуют футбольные проекты в Австрии, Германии, США и Гане.

В данный момент «Вест Хэм» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. 

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