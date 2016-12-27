КХЛ выбрала на Матч звезд Войнова, Филатова и Зарипова

Департамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звезд 2017 в Уфе.

Дивизион Боброва: Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован»), Франсис Паре («Медвешчак»);

Дивизион Тарасова: Оскар Фантенберг («Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Владимир Галузин («Торпедо»);

Дивизион Харламова: Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба – «Металлург» Мг);

Дивизион Чернышева: Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс»), Чед Ро («Куньлунь Ред Стар»).

Напомним, ранее свой выбор игроков сделали болельщики и журналисты. Также в состав команд войдут четыре лучших игрока Кубка Вызова МХЛ, который пройдет 15 января в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.

Добавим, что Матч звезд КХЛ пройдет 22 января, а за день до этого состоится Мастер-шоу.