КХЛ выбрала на Матч звезд Войнова, Филатова и Зарипова
Департамент
проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче
звезд 2017 в Уфе.
Дивизион Боброва: Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован»), Франсис Паре («Медвешчак»);
Дивизион Тарасова: Оскар Фантенберг («Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Владимир Галузин («Торпедо»);
Дивизион Харламова: Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба – «Металлург» Мг);
Дивизион Чернышева: Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс»), Чед Ро («Куньлунь Ред Стар»).
Напомним, ранее свой выбор игроков сделали болельщики и журналисты. Также в состав команд войдут четыре лучших игрока Кубка Вызова МХЛ, который пройдет 15 января в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.
Добавим, что Матч звезд КХЛ пройдет 22 января, а за день до этого состоится Мастер-шоу.