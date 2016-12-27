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Нойер признан вратарем года по версии IFFHS

Источник:  IFFHSКомментарии

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Мануэля Нойера лучшим голкипером мира. 

Вратарь «Баварии» и сборной Германии получил эту награду уже в четвертый раз. По данному показателю он сравнялся с легендой «Ювентуса» итальянцем Джанлуиджи Буффоном.

Рейтинг вратарей по версии IFFHS за 2016 год

1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 156

2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 91

3. Руй Патрисиу («Спортинг», Португалия) – 50

4. Клаудио Браво («Барселона», Чили) – 45

5. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 37

6. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 31

7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 29

8. Кейлор Навас («Реал», Коста-Рика) – 18

9. Тибо Куртуа («Челси», Бельгия) – 13

10. Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунс», Уганда) – 5.

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