Нойер признан вратарем года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Мануэля Нойера лучшим голкипером мира.
Вратарь «Баварии» и сборной Германии получил эту награду уже в четвертый раз. По данному показателю он сравнялся с легендой «Ювентуса» итальянцем Джанлуиджи Буффоном.
Рейтинг вратарей по версии IFFHS за 2016 год
1. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) – 156
2. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия) – 91
3. Руй Патрисиу («Спортинг», Португалия) – 50
4. Клаудио Браво («Барселона», Чили) – 45
5. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Испания) – 37
6. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 31
7. Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция) – 29
8. Кейлор Навас («Реал», Коста-Рика) – 18
9. Тибо Куртуа («Челси», Бельгия) – 13
10. Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунс», Уганда) – 5.
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