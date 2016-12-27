«Ювентус» в конце сезона может отправить Аллегри в отставку

Руководство «Ювентуса» может отправить в отставку главного тренера Массимилиано Аллегри по окончании сезона-2016/17, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Непонимание между руководством и тренером наступило после матча за Суперкубок Италии, в котором «Ювентус» уступил «Милану» в серии пенальти (1:1, 3:4 по пенальти).

Как сообщает источник, клуб уже ищет замену главному тренеру. В расширенный список входят Паулу Соуза («Фиорентина»), Леонарду Жардим («Монако») и Эусебио Ди Франческо («Сассуоло»).

Напомним, что 49-летний Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. Под его руководством клуб дважды выигрывал чемпионат Италии, Кубок страны и один раз Суперкубок. В текущем сезоне после 17 туров «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, опережая «Рому» на четыре очка.