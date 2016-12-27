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Александр Кожевников: В КХЛ у СКА конкурентов нет

Источник:  «Известия»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что у питерского СКА нет конкурентов в КХЛ.

- В КХЛ у СКА конкурентов нет, - сказал «Известиям» Александр Кожевников. - Это сильнейшая команда лиги с опытным тренером и отличным составом. Думаю, их результаты - это не сенсация, а закономерность. Очень важен вопрос психологии, чтобы держать высокие позиции и набранный темп. А что касается их рекордной серии, то за такого рода достижениями больше следят болельщики и журналисты, а не сами хоккеисты. Им куда важнее готовиться к плей-офф - прежде всего морально, психологически.

В текущем сезоне подопечные Олега Знарка провели 41 матч и набрали 103 очка. Команда уверенно лидирует в турнирной таблице КХЛ. 


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