Клаудио Раньери: Марез плохо работал на тренировках и потому остался на скамейке запасных

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери недоволен нынешними кондициями одного из лидеров команды Рияда Мареза.

- Рияд сейчас находится не в лучшей форме, и я хотел его мотивировать. Он плохо работал на тренировках, и потому остался на скамейке запасных. Он должен больше работать на команду. Я жду от него совсем другой игры, - заявил Раньери.

В данный момент действующие чемпионы Англии занимают лишь 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Рияд Марез не вышел в основном составе на матч 18-го тура «Лестер» - «Эвертон» (0:2).

Ранее алжирец Марез был признан лучшим игроком Африки по итогам 2016 года.

