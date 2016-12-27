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Крэйг Вудкрофт: Сказал игрокам показать канадцам, как мы можем работать на льду

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча Кубка Шпенглера со сборной Канады (7:4).

– Мы одержали важную победу, – приводит слова Вудкрофта официальный сайт «Динамо». – Как я сказал игрокам в раздевалке: «В начале матча нам понадобилось немного времени, чтобы нащупать свою игру, показать наш характер и нашу игровую систему». Мне очень понравилось, как команда работала на льду и боролась в игровых моментах. Мы знали, что будем улучшать свою игру от периода к периоду, и у нас это получилось. Наш игровой план сработал, и мы смогли победить сегодня.

– Третий период был лучшим в исполнении команды. Вы сказали в раздевалке перед его началом что-то особенное?

– Мы просто напомнили команде, что все здорово отработали во втором периоде, чтобы мы могли вернуться в игру. После первого перерыва мы сказали: «Ребята, команда строится на характере. Во второй трети мы должны показать, что уделяем внимание всем деталям игры и действуем просто, быстро и активно». Нам удалось это во втором периоде, и мы смогли вернуться в игру. Во втором перерыве мы сказали: «Ребята, мы играем на другом уровне. Соперники абсолютно не знакомы с нашим характером, они не знают, как мы можем работать на льду, поэтому давайте покажем им это в третьем периоде!» Конечно, старт периода выдался невразумительным, нам не удалось отстоять оставшееся время в меньшинстве. Но когда игроки вернулись на лавку, мы сказали, что нам в любом случае просто необходимо забрасывать еще. И это сработало.

Во втором матче в группе минское «Динамо» сыграет 28 декабря с «Давосом».

Матч

Динамо Мн - Канада - 7:4 (2:3, 1:0, 4:1)

Голы:

Матерухин (Готовец), 2:02 (1:0). Эббетт (Джеффри, Рэймонд), 5:11 (1:1). Норо (Эббетт, Пулье), 12:57 (1:2 - бол.). Рэймонд (Флуд, Пулье), 13:58 (1:3 - бол.). Ковыршин (Комаров, Матерухин), 16:50 (2:3). Лисовец (Эллисон, Матерухин), 30:44 (3:3 - бол.). Норо (Микфликер), 41:00 (3:4 - бол.). Коробов (Комаров), 47:00 (4:4). Ковыршин (Клинкхаммер), 50:25 (5:4 - бол.). Дрозд (Граборенко, Китаров), 54:20 (6:4). Комаров (Хенкель), 58:25 (7:4 - п.в.).

Место и дата

26 декабря 22:15, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция

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