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Симеоне признан лучшим клубным тренером года по версии IFFHS

Источник:  IFFHSКомментарии

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала ежегодный рейтинг сильнейших клубных тренеров мира.

Лучшим по итогам 2016 года признан главный тренер «Атлетико» аргентинце Диего Симеоне (113 очков).

Лучшие клубные тренеры мира. Рейтинг IFFHS

1. Диего Симеоне («Атлетико») – 113

2. Зинедин Зидан («Реал») – 108

3. Клаудио Раньери («Лестер») – 86

4. Хосеп Гвардиола («Бавария» / «Манчестер Сити») – 62

5. Унаи Эмери («Севилья» / «ПСЖ») – 38

6. Луис Энрике («Барселона») – 24

7. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 16

8. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») – 15

9. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 6

10. Питсо Масимане («Мамелоди Сандаунс») – 5

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